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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 11:10 BJT

〔中国黄金〕9月黄金产量38.5吨,1-9月产量同比上升11.3%--工信部

路透北京11月16日电---中国工业和信息化部周五公布今年1-9月中国黄金产量.

* 中国9月生产黄金38.5吨,1-9月份累计完成288.2吨,同比增加29.2吨,增长11.27%

* 9月全国黄金企业实现工业总产值445.1亿元.1-9月份,全国黄金企业累计实现工业总产值2,596.8亿元,同比增长33.69%

详情见工信部网站(here)

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