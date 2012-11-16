〔路透调查〕欧元区经济萎缩料持续至年底,明年经济或将停滞(更新版)

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增细节)
路透伦敦11月15日电---周四公布的一份对70多位分析师进行的路透调查结果显示,欧元区目前的衰退将持续至年底,明年经济可能会陷入停滞.
欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第三季国内生产总值(GDP)为较上季下滑0.1%,较上年同期下滑0.6%.[ID:nSB2102207]此次调查是在周四数据公布前完成的,调查显示未来年份经济仅会微弱增长.
受访分析师首次预计,目前衰退将蔓延至本季度.
调查显示预计今年经济将萎缩0.5%,明年仅会录得0.1%的增幅.
由于欧洲整个大陆还将祭出更多撙节举措,这激发周三南欧掀起一系列大罢工,欧洲领袖明年刺激经济的空间已寥寥无几.
"今天的GDP数据明显表明,欧元区经济整体亟需宏观经济刺激,"荷兰国际集团高级分析师Martin Van Vliet称.
"由于各国政府看来不愿协调撤出财政撙节举措,可能需要更多货币刺激和汇价走软来使得欧元区重返持续增长轨道."
即便近在8月,分析师还认为欧元区明年会录得0.5%的经济增幅,但此后企业和信心调查却显示下行趋势加快了步伐.
受访者将明年增长前景预估均值从10月调查的0.3%下调至0.1%,维持欧元区经济今年将下滑0.5%的观点.
在西班牙和意大利衰退持续至第四季之际,有迹象表明更具韧性的北欧经济体也感受到压力.尤其是荷兰,第三季经济大幅下滑1.1%.
欧元区的下一个重大问题依然是西班牙政府是否会申请外部金援.
**西班牙料将寻求金援**
与此前几次调查保持一致的是,绝大多数分析师认为西班牙将会申请,不论是通过信用额度的形式,还是欧洲央行购债或整体主权债援助的形式.
但对于申请时间仍有争论.
28位回答这个问题的分析师中,有八位认为这会在今年年底前发生,九位则认为会在明年第一季,还有八位认为会在此之后.仅有三位分析师认为西班牙不会申请援助.
"由于(西班牙)在目前衰退条件下要平抑不安的债市已是无计可施,我们认为'要终止危机',从欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)获得信用额度且确保欧洲央行购债将是至关重要的,"IHS Global Insight分析师Raj Badiani表示.
他指出3月是西班牙最可能申请援助的时间.
对于欧洲央行是否会将主要再融资利率从目前的0.75%降至纪录新低0.5%,受访分析师看法分歧.
尽管预估中值认为,明年第一季将降息,但受访者看法却平分秋色,40位分析师认为会降息,39位认为不会.
该调查显示,许多分析师认为再度降息对经济增长的效应有限,但至少消费者价格升高不会成为降息的障碍,.(完)
--编译 石冠兰; 审校 田建华
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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