〔路透调查〕欧元区经济萎缩料持续至年底,明年经济或将停滞(更新版)

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路透伦敦11月15日电---周四公布的一份对70多位分析师进行的路透调查结果显示,欧元区目前的衰退将持续至年底,明年经济可能会陷入停滞.

欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第三季国内生产总值(GDP)为较上季下滑0.1%,较上年同期下滑0.6%.[ID:nSB2102207]此次调查是在周四数据公布前完成的,调查显示未来年份经济仅会微弱增长.

受访分析师首次预计,目前衰退将蔓延至本季度.

调查显示预计今年经济将萎缩0.5%,明年仅会录得0.1%的增幅.

由于欧洲整个大陆还将祭出更多撙节举措,这激发周三南欧掀起一系列大罢工,欧洲领袖明年刺激经济的空间已寥寥无几.

"今天的GDP数据明显表明,欧元区经济整体亟需宏观经济刺激,"荷兰国际集团高级分析师Martin Van Vliet称.

"由于各国政府看来不愿协调撤出财政撙节举措,可能需要更多货币刺激和汇价走软来使得欧元区重返持续增长轨道."

即便近在8月,分析师还认为欧元区明年会录得0.5%的经济增幅,但此后企业和信心调查却显示下行趋势加快了步伐.

受访者将明年增长前景预估均值从10月调查的0.3%下调至0.1%,维持欧元区经济今年将下滑0.5%的观点.

在西班牙和意大利衰退持续至第四季之际,有迹象表明更具韧性的北欧经济体也感受到压力.尤其是荷兰,第三季经济大幅下滑1.1%.

欧元区的下一个重大问题依然是西班牙政府是否会申请外部金援.

**西班牙料将寻求金援**

与此前几次调查保持一致的是,绝大多数分析师认为西班牙将会申请,不论是通过信用额度的形式,还是欧洲央行购债或整体主权债援助的形式.

但对于申请时间仍有争论.

28位回答这个问题的分析师中,有八位认为这会在今年年底前发生,九位则认为会在明年第一季,还有八位认为会在此之后.仅有三位分析师认为西班牙不会申请援助.

"由于(西班牙)在目前衰退条件下要平抑不安的债市已是无计可施,我们认为'要终止危机',从欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)获得信用额度且确保欧洲央行购债将是至关重要的,"IHS Global Insight分析师Raj Badiani表示.

他指出3月是西班牙最可能申请援助的时间.

对于欧洲央行是否会将主要再融资利率从目前的0.75%降至纪录新低0.5%,受访分析师看法分歧.

尽管预估中值认为,明年第一季将降息,但受访者看法却平分秋色,40位分析师认为会降息,39位认为不会.

该调查显示,许多分析师认为再度降息对经济增长的效应有限,但至少消费者价格升高不会成为降息的障碍,.(完)