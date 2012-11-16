美中情局前局长桃色丑闻成好莱坞热门题材

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶11月15日电---倘若哪位编剧拿着关于退休四星上将彼得雷乌斯（David Petraeus）性丑闻的剧本，肯定会在好莱坞成为炙手可热的人物。
周一以来，各电影公司的高管就没完没了地开会，筛选有什么剧本是可以改编成电影的。版权代理电话不断，剧本作者也接到许多电子邮件。
版权代理称，现在还不清楚彼得雷乌斯或绯闻女主角布罗德维尔(Paula Broadwell)是否会出售关于此宗绯闻的权益，是否会向电影制作人提供内幕，以便后者制作一部卖座影片或纪录片。
专家指出，把事件拍成电视电影是最快与观众见面的方式，可能最快一年就能在电视上播放。而要拍成影院播放的电影，等到与观众见面时，这宗丑闻可能已经被人们淡忘了。
好莱坞制片人阿姆斯特朗（Chris Armstrong）说：“这宗丑闻里有许多好莱坞和公众喜欢看到的元素。有欲盖弥彰、有阴谋串通、有中情局、有政界高层、还有桃色绯闻。”
罗奇（Jay Roach）执导了以前副总统候选人佩林（Sarah Palin）为原型的电视剧《规则改变》（Game Change），他说当时曾经与一些电影公司商谈过，但最后还是选择与HBO合作。HBO称，这部电视电影开播的周末，就吸引了360万观众。
让编剧们感到兴奋的是，彼得雷乌斯丑闻还在延伸，不时有新的爆料，有色情、有阴谋，甚至可能关乎国家安全事务。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
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