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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 12:08 BJT

〔全球金融〕IMF总裁拉加德称欧元集团就希腊问题达成一致非常重要

路透马尼拉11月16日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示,欧元集团下周会议就希腊问题达成一致,从而使希腊经济重回可持续发展轨道非常重要.

她还表示,欧洲决策者明年必须履行政策承诺,以帮助振兴欧元区经济.

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