〔全球金融〕IMF总裁拉加德称欧元集团就希腊问题达成一致非常重要

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
路透马尼拉11月16日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示,欧元集团下周会议就希腊问题达成一致,从而使希腊经济重回可持续发展轨道非常重要.
她还表示,欧洲决策者明年必须履行政策承诺,以帮助振兴欧元区经济.
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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