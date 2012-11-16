俄称美若通过“马格尼茨基法案”,俄将强硬回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科/华盛顿11月15日电---俄罗斯周四称，若美国国会通过针对俄罗斯的“不友善的、挑衅性的”立法，俄罗斯将作出强硬回应。此项法案旨在对美国视作违反人权的俄罗斯官员进行惩罚。

此项法案要求美国政府对与俄反腐律师马格尼茨基（Sergei Magnitsky）之死有关的俄罗斯官员拒发签证。马格尼茨基2008年因涉嫌逃税和欺诈被捕，2009年死于狱中。克里姆林宫人权委员会曾表示，他可能是被殴打致死。

俄罗斯外交部称，若美国国会通过此项法案，俄美关系必将受到负面影响。

俄外交部发言人卢卡谢维奇（Alexander Lukashevich）称：“我们必须做出回应、强烈回应，具体回应取决于此项不友善的、挑衅性的法案最终版本如何。”

美国众议院议员对俄方警告淡然置之，周四以243-164的投票结果通过决定，将该法案纳入延长对俄罗斯永久正常贸易关系（PNTR）的系列法案。

众议院料于周五在共和党与民主党双方的支持下通过上述系列法案。

马格尼茨基案被西方国家视作俄罗斯腐败、以及践踏异见人士的象征。（完）