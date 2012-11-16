俄称美若通过“马格尼茨基法案”,俄将强硬回应

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/华盛顿11月15日电---俄罗斯周四称，若美国国会通过针对俄罗斯的“不友善的、挑衅性的”立法，俄罗斯将作出强硬回应。此项法案旨在对美国视作违反人权的俄罗斯官员进行惩罚。
此项法案要求美国政府对与俄反腐律师马格尼茨基（Sergei Magnitsky）之死有关的俄罗斯官员拒发签证。马格尼茨基2008年因涉嫌逃税和欺诈被捕，2009年死于狱中。克里姆林宫人权委员会曾表示，他可能是被殴打致死。
俄罗斯外交部称，若美国国会通过此项法案，俄美关系必将受到负面影响。
俄外交部发言人卢卡谢维奇（Alexander Lukashevich）称：“我们必须做出回应、强烈回应，具体回应取决于此项不友善的、挑衅性的法案最终版本如何。”
美国众议院议员对俄方警告淡然置之，周四以243-164的投票结果通过决定，将该法案纳入延长对俄罗斯永久正常贸易关系（PNTR）的系列法案。
众议院料于周五在共和党与民主党双方的支持下通过上述系列法案。
马格尼茨基案被西方国家视作俄罗斯腐败、以及践踏异见人士的象征。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
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