〔中国货币市场〕七天回购利率跌逾40bp,宽资金或令下周逆回购继续缩量(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京11月16日电---中国银行间市场周五早盘七天期质押回购加权利率CNREPO=CFXS下跌逾40个基点(bp)至2.90%附近,资金供求仍不平衡,出钱难度特别是短期限品种的出钱压力未现缓和.

交易员们表示,宽资金格局未改,下周虽有近2,500亿元逆回购资金到期,但料当周公开市场逆回购操作规模将继续缩量,或呈现连续第三周的净回笼.

中国央行稍早公布的10月外汇占款数据超出预期,较上月增长幅度明显收敛,加之年底效应势必令资金面承压,不过对于短期降准可能性,多数交易员认为其仍未小概率事件.料央行将继续逆回购操作,维持流动性"紧平衡",且如有需要,央行或拉长逆回购期限,以助机构平稳跨年.

"资金面还是比较宽的,宽到隔夜出不去."华中一银行交易员称.

中国央行公开市场本周连续第二周净回笼,总额750亿元人民币低于上周.由于资金面仍维持相对宽松,机构对资金的需求减弱,逆回购滚动操作规模因此顺势再减.[ID:nSB2100739][CN/MMTCN]据路透测算,下周逆回购到期资金将达到2,420亿元.

中国央行周五公布,10月末金融机构外汇占款余额为257,923.87亿元人民币,据此计算,当月外汇占款增加216亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2817 2.2757 0.60

七天CN7DRP=CFXS 2.9026 3.3242 -42.16

14天CN14DRP=CFXS 3.4624 3.4169 4.55

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9300 3.7200 -79.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8200 2.8000 2.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8500 2.8500 0.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3100 2.3000 1.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9300 3.3162 -38.62

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4700 3.4100 6.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2775 2.2775 0.00

七天SHICNYSWD= 2.9075 3.3167 -40.92

三个月SHICNY3MD= 3.7777 3.771 0.67

===============================================================(完)