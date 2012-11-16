〔中国汇市〕美元空头回补致人民币早盘回落,中间价低开但客盘结汇仍主导

* 人民币稍走低,中间价连续第二日回落

* 早盘走势主要受美元空头回补推动

* 市场仍以客盘结汇为主导

* 10月外汇占款环比大幅回落,对即期影响有限

路透北京11月16日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘微幅回落,且盘间未触及涨幅上限,为13天连续触及涨停后首现.主因中间价连续第二天低开,且昨日尾盘有中资行入市买入美元致人民币回软后,今天出现一波空头回补.

但交易员称,近半个月以来人民币连续涨停而没有一次像样的回调,本身也有调整需求.而今天结汇力量仍在主导市场,买盘似以空头回补为主而无中资大行接盘;且考虑到贸易数据的改善,本次回调可能历时不长且空间有限.

"今天供需有所企稳,不过客盘上看还是以结汇为多,这一段时间以来客户一直都是结汇.后面还是静观其变吧!"北京一国有大行交易员称.

北京时间12:10,人民币兑美元即期报6.2338元,上日收报6.2334元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2945元,上日中间价为6.2905元.

上海一位外资银行交易员表示,市场对于外汇占款的关注不如贸易数据那么密切,前些天公布的贸易数据好,市场可能会觉得人民币继续升值没有影响;不过在中间价连续第二天开低及中资行入市接盘之后,市场预期已经出现一些分歧.

"十八大开完了,可能有些机构想法有改变."但该交易员表示,看到美元回补后价格还是上不去,判断其应该不会出现一波大的反弹.

中国央行周五公布,10月末金融机构外汇占款余额为257,923.87亿元人民币,据此计算,当月外汇占款增加216亿元,较9月时1,306亿元大幅减少.[ID:nSB2104075]

东京汇市欧元兑美元EUR=小跌约0.1%至1.2769美元,但仍远高于周二所及两个月低点1.2661美元.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3397/67,上日尾盘为6.3325.

北京时间12:10,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2359/90元,上一交易日尾盘报6.2275元.

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收跌,终结连续三日的涨势,人民币强势走升势头显趋弱迹象,尽管盘中仍连续第13天触及涨停.市场人士称,午盘有大行明显买入美元,似有央行授意痕迹.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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