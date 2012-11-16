〔全球贵金属〕11月15日SPDR黄金持仓量较上日增加0.25%

路透11月15日电---全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三上升0.25%,全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周三的白银持仓量持平周二水准.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 43,069,992.4 11月15日 42,963,415.1 11月14日 106,577.3 0.25%
iShares 322,483,146.8 11月14日 322,483,146.8 11月13日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
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--编译 石冠兰;审校 龚芳
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