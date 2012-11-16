〔中国金融〕10月外汇占款远低于预期,资本项下流出产生对冲效应(更新版)

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* 10月外汇占款增加216亿元,大幅低于市场预期

* 分析人士指资本项下流出令外汇供需趋近平衡

* 财政存款增加4,805亿元,为2000年以来同期新高

路透北京11月16日电---中国10月外汇占款净增额连续第二个月回升,但大幅低于市场预期,显示在管理层推动的国际收支平衡政策已显现效果,外汇整体供需正趋向于平衡.

而当月财政性存款增幅则为2000年以来历年同期最高.这两项数据一低一高,令10月市场减少流动性4,589亿元人民币,佐证了当月下旬始流动性紧张的原因.

根据中国央行网站的金融机构人民币信贷收支表,今年10月末金融机构外汇占款余额为257,923.87亿元人民币,当月净增216亿元.10月末财政性存款余额为37,309.72亿元,当月增加4,805亿元.

10月人民币兑美元即期CNY=CFXS月环比上涨0.76%,较多时间成交于交易区间上限附近,然市场流动性不足,美元有价无市;代客市场,虽然银行贱买,但客户售汇需求依旧源源不断.在这种大背景下,10月外汇占款净增额只有区区两百亿元人民币,大幅低于此前机构逾千亿的预期.

"外汇占款数据怎么这么低啊?"数据一出,业内人士疑问连连.

一长期关注外汇占款问题的资深市场研究人士称,"外汇占款是金融机构持有多少外汇而占用的人民币,这个包括央行和银行的,但如果其中有人通过其他渠道把人民币回笼,外汇占款是减少的."

该人士并解释到,外汇市场近期人民币的连续涨停,是买卖双方力量和意愿的表现,并不会反映金融机构或企业将自有的外汇资金摆布在国外资产上的举动.这对外汇占款有对冲效果.

当然,这一切均有待货币当局资产负债表、外管局代客结售汇10月当月数据给出进一步的印证.

"10月客户结汇比9月略大,客户要结汇就得给结啊,客户是上帝,"一外汇做市商行资深交易员称,"市场这些头寸平不掉,我们拿在手里,会占用我们的人民币(形成外汇占款).我们只能等有流动性时打开(即期汇价)涨停,那种流动性提供虽然次数不多,但你给多少(外汇),他就能接多少."

**资本项下流出乃国际收支平衡手段**

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.在10月外贸顺差高企,人民币连续涨停的情况下,这一远低于市场预期的数据,令市场颇为关注.

"经常项目顺差,资本项下逆差,是中国保持国际收支平衡的政策导向."一位资深外汇分析人士也指出,"此前已的官方数据已有所表示,估计未来仍会是这种动向."

国家外汇管理局公布的单季国际收支平衡表显示,今年二季度以来,资本和金融项下开始显现逆差,第二和第三季度分别逆差412亿和710亿美元,逆差有扩大迹象.

今年前三季度,该项目下逆差854亿美元,上年同期为顺差2,341亿美元.外管局相关负责人解释称,资本和金融项下逆差主要受国际金融危机和国内经济增速放缓等因素影响.[ID:nSB2070911]

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

财政性存款(亿元) 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503

外汇占款(亿元) 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

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