〔投行观点〕中国新领导层在经济政策上将更注重延续性--巴克莱

路透北京11月16日电---中国新一代领导集体--中央政治局七大常委周四亮相后,投资银行巴克莱发布报告称,新领导层在经济政策上将更强调延续性,未来可能在资源价格、税收政策和收入分配等相对容易获得进展的领域进行改革.

巴克莱经济学家黄益平表示,新领导层对中国"新正常增速"的容忍度将有所提高,因此,大规模经济刺激推动增长的时代可能会一去不复返.

"我们认为中国的经济政策主要受三大因素影响:政治制度、社会和经济状况以及领导人的个人风格."报告指出,"综合分析,十八大后的政策导向将以延续性为主,而不会急剧转变."

报告认为,新一届常委年纪更轻、教育程度更高,地方工作经验丰富,国际视野可能也更广阔.他们多有社会科学的学术背景,多数文革期间已成年并有过下乡务农或工厂当工人的经历.

其主要任务是保持经济强劲增长并将中国发展成一个富裕的经济体;而面临的挑战主要是防止中国掉入中等收入陷阱.

报告称,未来十年结构性改革是中国经济持续增长的关键.过去劳动力过剩、低生产成本和出口高增长等驱动经济高速增长的因素已经开始消退.

新领导集体可能推出一些新的投资项目,并扩大一些政策的试点.长期而言,巴克莱认为新政府会关注城镇化和国企改革.若经济风险加大,决策者可能才会考虑包括结构性改革在内的更具系统意义的措施.

中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日开幕,14日闭幕.会议明确设定"到2020年实现国内生产总值(GDP)和城乡居民收入比2010年翻一番"的目标.习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽15日当选成为新一届中央政治局常委.(完)