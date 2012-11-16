《中国大宗商品综述》是时候扣动成品油价格改革的扳机了

作者 李文科

路透北京11月16日电---中国新的成品油价格形成机制改革方案出台条件日臻成熟,年内推出的可能性陡增,而现在唯一缺乏的就是决策者"扣动扳机"的决心.

随着中国经济触底回升,通胀水平保持低位,及国际油价上涨仍显乏力,此前一直横亘在成品油价改面前的最大障碍--高油价和高通胀已基本不复存在,为中国成品油价格改革方案的推出消除了后顾之忧.

此次发改委下调油价较业内预期略微推迟,一度引发市场对于成品油价改方案出炉的猜想,但最终还是落空.不过市场人士认为,中国不应错过目前难得的成品油改革良机,且目前相对僵化的机制已造成了市场的扭曲.

"(成品油)价改还是要看政府有没有决心,现在这个时候很合适,...推出改革问题肯定不大."厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强称.

中国石化(600028.SS)(0386.HK)扬子石油化工股份有限公司董事、总经理马秋林在十八大期间告诉路透,原油成本占其总成本的九成,而现行成品油价格机制调价时间是22天,因此成品油价与国际油价的变动有较长时间的滞后,这对他们造成很大的负面影响.

实际上,中国发改委官员今年稍早即表示,要在年内择机推出成品油价格改革方案,且新的成品油定价机制要在油价稳定或回落的情况下出台.

对于成品油价改方向,林伯强强调,改革的方向当然是更加市场化,更紧密地与国际市场接轨,而调整主要涉及四个方面,包括参照目标、时间、幅度、以及是否令企业自动调价.

中宇资讯原油分析师王金涛亦提出更具体的方案:一是缩短计价周期,如将22个工作日缩短为10个工作日,并将"±4%"的幅度做适当修改;二是更改挂靠原油种类,建议保留布伦特、迪拜,去除辛塔,引入"阿曼"原油现货或美国纽约商交所原油期货(WTI);三是定价机制中可引入定期发布调价信息等内容.

而从十八大报告亦可看到改革的希望.报告指出,将深化资源性产品价格和税费改革,建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度.

国家发改委自16日(周五)起将汽油和柴油零售价分别调降3.2%和3.4%,将直接拉低居民消费价格指数(CPI)涨幅;且油价降低将减少运输成本,并通过成本传导,进而加深对CPI涨幅的拉低作用.中国10月CPI同比上涨1.7%,创33个月以来新低;1-10月CPI同比上涨2.7%,远低于政府年初设定的4%目标.

**被扭曲的市场**

今年以来国际油价大涨大跌导致国内成品油调价频繁,但今年亦是中国现有成品油定价机制实施以来在调价及时性方面表现最好的一年.不过,与年内此前七次调价几乎一月一调的频率相比,本次调价间隔时间最长,历时两个月.

市场人士坦言,最近两个月现行定价机制的弊端暴露无遗,给市场造成了扭曲,但或能从另一方面促进决策层加速改进成品油价格形成机制的决心.

实际上,三地原油变化率在9月下半月就开始负向运行,国内成品油降价预期形成.而越临近国内油价下调窗口,市场上成品油批发及零售环节截然相反的行情越明显.

批发环节上,受国际油价下行影响,地方炼厂汽柴油批发价格不断走低,令购销气氛比较低迷,市场上很少出现规模性操作,普遍实行低库存运行.

得利的则是加油站,也就是零售环节.由于市场提前反应降价预期,而国家没有及时下调零售价格,给加油站以更大盈利空间.

"山东的地方炼厂的汽油批零价差一度达到1,500元(人民币/吨),所以加油站是最开心的两个月了,加油站进油销售,去除费用后可以每吨赚一千块."王金涛称,批零价差大直接导致近期零售环节出现的大规模"价格战".

相反,如果国际油价上升引发国家成品油价格上调预期,则贸易商开始囤油,加油站亦开始尽量减少优惠,减少销售,利润又从零售终端转移到批发环节.

目前,中石化、中海油(0883.HK)和中石油(601857.SS)(0857.HK)的成品油供应份额占市场七成,其他地方炼厂占三成.

"如果他们(地炼)预测到成品油价会涨,他们就会囤油,我们就很亏啊,...到时候你看加油站,其他加油站都检修,只有我们的加油站在排队."马秋林无奈表示.

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