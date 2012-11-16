(重发)〔日本政经〕自民党以实现3%的名义GDP年增长率为目标

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
路透东京11月16日电---日本主要反对党自民党周五称,将竭尽全力对抗通缩与日圆升值,并将采取一切可能的政策措施,计划实现3%或更高的名义全年经济增长率.
一份报告草案显示,自民党呼吁央行设立2%的通胀率目标,并修改日本央行法,增强央行与政府间的合作.这份报告将成为自民党竞选活动的基础.
自民党亦提议设立一个公共-民间部门共存的基金来购买外国债券.
日本计划周五解散众议院,并于12月16日举行选举,届时自民党或重夺权力.(完)
--编译 程琳/侯向明;审校 白云/龚芳
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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