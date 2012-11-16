(重发)〔日本政经〕自民党以实现3%的名义GDP年增长率为目标

路透东京11月16日电---日本主要反对党自民党周五称,将竭尽全力对抗通缩与日圆升值,并将采取一切可能的政策措施,计划实现3%或更高的名义全年经济增长率.

一份报告草案显示,自民党呼吁央行设立2%的通胀率目标,并修改日本央行法,增强央行与政府间的合作.这份报告将成为自民党竞选活动的基础.

自民党亦提议设立一个公共-民间部门共存的基金来购买外国债券.

日本计划周五解散众议院,并于12月16日举行选举,届时自民党或重夺权力.(完)