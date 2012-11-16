(重发)〔东京汇市〕日圆兑美元和欧元走稳,前两日曾重挫

(重发以补上遗漏段落)

* 美元中期内料跌破80日圆--摩根大通

* 欧元兑美元持稳,远高于周二所及的两个月低点

* 澳元承压,此前IMF称澳洲有进一步放松政策的空间

路透东京11月16日电---日圆周五在亚洲市场走稳,昨日兑美元曾大跌至六个半月低点,因市场预期日本新政府可能推动日本央行将利率设为零或零以下.

对于日圆本周急跌究竟是显示其进入一个新的下跌阶段,还是表现失常,分析师看法不一.

美元兑日圆过去两个交易日已经上涨逾2%,之前日本首相野田佳彦表示,准备在周五解散众议院,并在12月16日进行选举.

"过去两日日圆大幅走软,让许多人重新考虑自己的布局,"Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson表示.

日本最大反对党--自民党总裁安倍晋三周四要求央行采取零利率或负利率政策,以刺激贷款.安倍晋三有望在下次大选中获胜成为下一任首相.[ID:nSB2102363]

日本央行总裁白川方明反对将利率降至零,但他的五年任期将在明年4月结束,新一届政府可以选择他的接任者.

"我们知道议会即将解散,若成立新的自民党政府,有可能更加积极地试图操纵日本央行进一步放宽政策,包括可能使短期利率为负,"Wilkinson表示.

"看起来,这或将导致日圆价值发生变化,"他说.

美元/日圆JPY=最新报81.05,较纽约尾盘跌约0.1%,交易商指称在81.50日圆有大量的期权障碍,上方并挂有停损单.

美元/日圆周四在EBS电子盘一度高见81.46,为4月末以来最高,距离3月高位84.18跌至9月低位77.13的61.8%回档位81.49不远.

下档方面,停止单在前个阻力区80.60-80.70,美元从11月9日创下的79.07低点升至周四高位这波走势的38.2%回档位在80.55.

"本周日圆一直跌的很快,可能会有修正.但自从9月份日本央行审议委员佐藤健裕说应该采取更多措施以来,我一直认为日圆会进一步走软,"道富全球市场外汇主管Kimihiko Tomita说.

佐藤健裕呼吁考虑采取新措施来提振日本经济.他今年被任命为日本央行政策委员会成员,曾经担任摩根士丹利分析师.

摩根大通首席外汇策略师佐佐木融则表示,尽管未来几天日圆可能会进一步下跌,但日圆资金流动和美日债利差并未出现明显变化.

佐佐木融周五在客户报告中表示,因此当前美元涨势并没有改变他们的中期观点,即美元兑日圆最终会再次跌破80日圆.

"如果当前日圆疲软仅仅是因为野田佳彦和安倍晋三讲话引发的臆测,那么这种疲势不太可能持续,"他说.

日本央行下周料将按兵不动.消息人士称,市场关于央行12月将有所行动的预期也可能落空,央行可能将进一步的货币刺激政策推迟到明年年初,以静观新政府政策.[ID:nSB2102363]

欲浏览路透短观调查报告相关图表,请点击:(link.reuters.com/guw43t)

欲浏览日本企业调查相关报告,请点击:(link.reuters.com/nym93t)

欲浏览日本银行业股票投资组合亏损的相关图表,请点击:(link.reuters.com/qyb93t)

**避险资金流动**

市场人士指出,由于市场担心美国"财政悬崖"迫近,未来几周美元可能因避险资金流而受惠.美国总统奥巴马和国会领袖周五将展开预算会谈,试图达成协议,避免明年1月自动启动规模约达6,000亿美元的减支及增税.

日圆兑欧元亦小幅上扬.欧元兑日圆EURJPY=R报103.49,下跌0.2%,脱离周四在EBS交易平台触及的两周高点104.00.欧元的阻力料在10月23日高点104.59日圆,再上方的阻力则位于一周一目均衡云区底部104.77日圆.

欧元兑美元EUR=小跌约0.1%至1.2770美元,但仍远高于周二所及两个月低点1.2661美元.欧元兑美元周四高位1.2802,仅略低于200日移动均线切入位构成的阻力1.2810.其上方阻力位在1.2844美元,为自10月17日高点1.3140美元的38.2%回档位.

澳元兑美元AUD=D4小幅走低,报1.0323,周四曾触及三周低点1.0303.

国际货币基金组织(IMF)周四对澳洲的经济政策表示赞许,称赞澳洲央行的宽松货币政策立场,并表示该央行在必要时还有放松政策的空间[ID:nSB2103487].

纽约 当日 今年来 2011年

0601GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2768 1.2778 -0.08 -1.37 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.99 81.14 -0.18 +5.26 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.41 103.75 -0.33 +3.86 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9436 0.9424 +0.13 +0.64 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5857 1.5865 -0.05 +2.07 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0009 1.0005 +0.04 -1.81 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0320 1.0331 -0.11 +0.93 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8098 0.8087 +0.14 +4.03 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.570 83.840 -0.32 +6.27 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.570 65.640 -0.11 +9.59 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.43 128.75 -0.25 +7.45 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2736 1.2755 -0.15 -2.97 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 白云/张若琪/隋芬/许娜;审校 王兴亚/侯向明/戴素萍/张若琪

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