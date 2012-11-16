〔中港个股〕中国农行纽约分行将向通用汽车授信3亿美元--新闻稿

路透北京11月16日电---按市值计中国第三大银行--中国农业银行(601288.SS)纽约分行与美国通用汽车公司(GM.N)近日在纽约签署了银团贷款协议.根据协议,农行纽约分行将向通用汽车授信3亿美元.

农行(1288.HK)网站周五发布的新闻稿称,此次通用汽车公司拟在全球范围筹组100亿美元银团贷款,由摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)等国际大行牵头.

"(此项目)打开了本地大客户和主流银团贷款两个市场,标志着农行在美国的业务发展迈出了坚实的一步."新闻稿称.

新闻稿并表示,成功参与通用汽车银团贷款,兑现了农行申设纽约分行时向美联储做出的支持美国当地企业和中美双边贸易的承诺.

中国农业银行纽约分行此前与美国农畜产品综合企业嘉吉[CARG.UL]公司签署银团贷款协议.根据协议,农行纽约分行将向嘉吉公司总部及其合格子公司提供1年期及5年期合计5,000万美元信贷额度.

农行纽约分行于2012年8月16日在美国纽约开业.目前,农业银行已在9个国家和地区设立了11家海外分支机构,与111个国家和地区的1,362家银行建立了代理行关系,初步形成了覆盖主要国际金融中心和经贸往来地区的金融服务网.(完)