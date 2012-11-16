《热点透视》欧元区躲开灾祸,但没恢复元气

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 隋芬
路透伦敦11月15日电---就这一会,暂时忘掉债务、赤字和金融市场的期待.就只想想实体经济的就业与消费.从这个角度,欧元区的情况并没太糟.11.6%的失业率是很高,但区内生产总值(GDP)比2008年首季达到的历史峰值只低2%.经济的趋势很平缓:第三季GDP较第二季微幅下滑0.1%.
在目前环境下--金融体系受创、财政撙节以及重大的内部再平衡,局面还可以糟得多.若对于2008年金融危机与当前的欧元危机,政界和央行官员的应对效果都更差的话,欧元区将陷入一个债务通缩和经济下滑的恶性循环--这点对希腊是显而易见.尽管外国债权人已相当宽容,希腊GDP的萎缩程度还是达到了20%,失业率也高居25.4%.
但欧元区其他地方不是这样.前两大经济体--德国和法国第三季国内生产总值(GDP)都有增长,虽然只是微不足道的0.2%.若金融形势允许,意大利、西班牙和葡萄牙进行中的改革应会逐渐推高GDP并降低失业--法国也会很快加入改革的队伍中来.
现在,再回头谈谈上面的金融问题.债务和财政赤字都过重,且市场已经丧失信心.如果GDP成长够快,且通胀率高于目前的2.5%的话,这些问题将迎刃而解.但只要GDP增长接近零,债务的冰山就会依旧.反过来,要不是债务冰山的影响,经济也本会增长的快些.
债务冰山消融当然是好,但央行官员警告称债务整顿的过程可能需要很多年,甚至是十年.不过,情况仍可能比这更糟.或许,十年的低增长对欧元区来说也没有多难承受.他们还会继续享受非常富裕的生活方式.(完)
背景资料:
--欧元区于7-9月陷入经济衰退,这是自2009年全球金融危机以来第二次出现衰退,因法国经济的韧性不足以弥补整个欧洲的下滑态势,而持续三年之久的债务危机也拖累德国经济放缓.欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第三季GDP较上季下滑0.1%,第二季则为下滑0.2%.[ID:nSB2103071]
--译文审校 田建华
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