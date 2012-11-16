版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 14:57 BJT

〔标题新闻〕荷兰银行警告,坏账上升和1.12亿欧元的银行税可能打击第四季业绩

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA8209]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐