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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 17:32 BJT

〔美国个股〕美国通货监理局责令摩根大通行加强反洗钱流程--WSJ

路透11月16日电---华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报导称,美国监管部门将向摩根大通(JPM.N)发出正式通知,指出该行反洗钱系统存在薄弱环节.

消息人士对华尔街日报表示,美国通货监理局(OCC)对摩根大通发出的禁令,是政府向各大型银行施加全面制裁的行动之一.

华尔街日报称,美国通货监理局预计将要求摩根大通强化交易流程,并对过去的交易进行检查.

调查和监管人员正在核查该公司首席投资办公室(CIO)一笔数十亿美元交易亏损的风险控制问题.

该报还表示,监管当局亦在调查摩根大通能源部门是否在加州操控交易市场;以及该行旗下贝尔斯登(Bear Stearns)如何在金融危机前将住房贷款打包并出售给投资者.

报纸称,近几个月来摩根大通和通货监理局一直在就行动的条款进行磋商.

在美国正常工作时段之外,路透无法立刻联络到摩根大通和通货监理局置评.(完)

--编译 洪曦;审校 李春喜

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