〔美国个股〕美国通货监理局责令摩根大通行加强反洗钱流程--WSJ

日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透11月16日电---华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报导称,美国监管部门将向摩根大通(JPM.N)发出正式通知,指出该行反洗钱系统存在薄弱环节.
消息人士对华尔街日报表示,美国通货监理局(OCC)对摩根大通发出的禁令,是政府向各大型银行施加全面制裁的行动之一.
华尔街日报称,美国通货监理局预计将要求摩根大通强化交易流程,并对过去的交易进行检查.
调查和监管人员正在核查该公司首席投资办公室(CIO)一笔数十亿美元交易亏损的风险控制问题.
该报还表示,监管当局亦在调查摩根大通能源部门是否在加州操控交易市场;以及该行旗下贝尔斯登(Bear Stearns)如何在金融危机前将住房贷款打包并出售给投资者.
报纸称,近几个月来摩根大通和通货监理局一直在就行动的条款进行磋商.
在美国正常工作时段之外,路透无法立刻联络到摩根大通和通货监理局置评.(完)
--编译 洪曦;审校 李春喜
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