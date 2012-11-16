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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 14:56 BJT

〔日本股市〕创两周收盘高位,活跃成交中创两个月最大百分比涨幅(更新版)

(新增细节)

* 日经指数录得两个月来最大单日百分比涨幅

* 东证指数升1.9%,成交量触八个月高位

* 出口股大涨,因日圆/美元触及六个半月低点

路透东京11月16日电---日股日经指数周五收高2.2%,再次站上9,000点大关,因投资者押注日本主要反对党将在下个月的大选中胜出,该党党魁已誓言将向央行进一步施压,要求后者放松货币政策.

自民党领袖安倍晋三呼吁日本央行将利率降至零以下以刺激放贷,打压日圆兑美元跌至六个半月低点,推动出口股大幅上扬.

此前因美国财政悬崖、欧债危机和中国需求放缓相关疑虑,出口股备受打击,今日包括日产汽车(7201.T)、佳能(7751.T)、Nikon(7731.T)和马自达汽车(7261.T)在内的数个出口股大涨逾5%.

日经指数.N225收涨194.44点至两周收盘高位9,024.16点,且创下两个月来最大单日百分比涨幅.该股指本周收高3%,受过去两日4.2%的升幅提携.

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