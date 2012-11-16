〔日本股市〕创两周收盘高位,活跃成交中创两个月最大百分比涨幅(更新版)

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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(新增细节)
* 日经指数录得两个月来最大单日百分比涨幅
* 东证指数升1.9%,成交量触八个月高位
* 出口股大涨,因日圆/美元触及六个半月低点
路透东京11月16日电---日股日经指数周五收高2.2%,再次站上9,000点大关,因投资者押注日本主要反对党将在下个月的大选中胜出,该党党魁已誓言将向央行进一步施压,要求后者放松货币政策.
自民党领袖安倍晋三呼吁日本央行将利率降至零以下以刺激放贷,打压日圆兑美元跌至六个半月低点,推动出口股大幅上扬.
此前因美国财政悬崖、欧债危机和中国需求放缓相关疑虑,出口股备受打击,今日包括日产汽车(7201.T)、佳能(7751.T)、Nikon(7731.T)和马自达汽车(7261.T)在内的数个出口股大涨逾5%.
日经指数.N225收涨194.44点至两周收盘高位9,024.16点,且创下两个月来最大单日百分比涨幅.该股指本周收高3%,受过去两日4.2%的升幅提携.
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1