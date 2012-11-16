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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 14:59 BJT

〔中国证券〕明年起对股息红利所得按持股时间长短征收差别化所得税--财政部

路透北京11月16日电---为鼓励个人投资者长期投资,抑制短期炒作,中国财政部周五公告称,将对上市公司股息红利实行差别化个人所得税政策.

财政部网站公告称,自2013年1月1日起,对个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,股息红利所得按持股时间长短实行差别化个人所得税政策.

具体而言,持股超过一年的,税负为5%;持股一个月至一年的,税负为10%;持股一个月以内的,税负为20%.(完)

--发稿 乔艳红;审校 黄凯

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