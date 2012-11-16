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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 15:15 BJT

〔日本债市〕公债收益率曲线因大选预期而趋陡,超长期公债下挫

路透东京11月16日电---日本长期公债价格周五下跌,而较短期公债竭力守住涨幅,因市场传言该国政府可能更迭,或会出台更为激进的宽松货币和财政政策.

本周稍早日本首相野田佳彦表示可能在12月16日召开大选后,超长期公债受冲击最深,10年和20年期公债收益率利差触及1999年以来最高水准.

"有关货币政策和财政纪律进一步放宽的预期,目前正对市场施加影响,"瑞穗投资人证券首席固定收益分析师Akihiko Inoue称.

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