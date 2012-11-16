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债券 | 2012年 11月 16日 星期五 15:19 BJT

〔欧元债市〕德债价格微涨,投资者因欧元区与美国问题而规避风险

路透伦敦11月16日电---德国公债价格周五微涨,对希腊债务可持续性问题以及美国财政悬崖的担忧,使投资者选择避险.

12月德债期货FGBLc1价格上涨16个跳动点,至143.29,距离周二所及的两个月高点143.48不远.

"希腊、西班牙和美国,仍是市场关注的主题,但没有发展变化.投资者继续避险,市场横盘波动,"一名交易商表示.

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