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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 15:31 BJT

(重发)〔标题新闻〕欧洲新车市场的萎缩情况有所改善,但主要汽车商的销量仍呈现双位数的下滑

(重发以补齐原文USN)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7IF00R]

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