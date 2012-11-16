〔中国票据市场〕本周转贴利率企稳趋升,临近月底下周料出票压力渐增

路透北京11月16日电---中国票据市场转贴利率本周企稳并趋升.部分机构未雨绸缪为月末信贷规模调整提前准备,以致出票压力稍显增加,不过在稳定流动性的扶持下,场中亦不乏收票机构,供需基本呈现均衡状态.

交易员表示,下周距离月底时点将渐行渐近,银行调整信贷结构,压制票据业务规模,或令票市整体抛盘趋重,短期利率水平或震荡小幅攀升.

"(转帖利率)在上周基础上,略微往上涨了一点,现在每次(月底例行信贷规模)调整的时间都提前了,现在还是月中吧,但是大家已经考虑月底因素了,到月底的时候很多都不做了."华东一银行交易员称.

对于票市未来的利率走向,华中一银行交易员指出,预计下周转帖利率还将继续走升,但如果流动性能够持续稳定的话,料在一定程度上限制票市升幅.

中国银行间市场周五七天期质押回购加权利率CNREPO=CFXS下跌逾40个基点(bp)至2.90%附近,资金供求仍不平衡,出钱难度特别是短期限品种的出钱压力未现缓和.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.0635/4.8370 5.2155/4.9838 5.7240/5.4400

上周五 5.0685/4.8255 5.2171/4.9815 5.7084/5.4693

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变动 -0.60bp/1.20bp 0.22bp/-0.24bp 1.20bp/-2.67bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.3099%,较上周五的4.5074%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.9430/2.8890 2.9600/2.8920

上周五 2.9440/2.8880 2.9640/2.8960

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)