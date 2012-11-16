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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 15:51 BJT

〔日本政经〕众议院解散为12月16日大选铺路,自民党料重新掌权

路透东京11月16日电---日本众议院周五解散,为12月16日大选铺路.民意调查显示,曾经长期执政的自民党可望重掌政权.

政治专家担心,曾经担任首相的自民党党魁安倍晋三,可能进一步使得已因岛屿主权争议而冷冻的日中关系更恶化.民意调查显示安倍晋三可能再度出任首相.

日本已难以应付人口老龄化及中国快速增长构成的安全挑战,几乎没有人认为此次大选能解决拖累经济的政策僵局.(完)

--编译 侯向明;审校 沈以文

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