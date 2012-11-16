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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 15:40 BJT

〔瑞士央行〕继续维持瑞郎汇率上限,因避险资金流入仍成威胁--总裁

路透苏黎世11月16日电---瑞士央行总裁乔丹周五表示,该央行将继续实行去年推出的汇率上限政策,以遏制瑞郎的避险吸引力.

"2011年9月设定(欧元/瑞郎)汇率下限的理由依然成立,"乔丹将在苏黎世发表的一个演讲讲稿显示.

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