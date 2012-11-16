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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 15:43 BJT

〔金属期市〕LME期铜走稳,本周有望六周来首度上涨

路透上海11月16日电---伦敦期铜周五持稳,但有望录得六周以来首度周线上涨,因有迹象显示最大的铜消费国中国经济已触底回升.

10月的经济数据显示,在经历了七个季度的放缓后,中国经济终于回暖.这令一些银行对铜需求前景更为乐观.

不过中国库存居高不下,而且明年需求最多也就是温和复苏,加上供给增加,这些都抑制涨势.

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