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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 15:49 BJT

〔新兴汇市〕坡元和马币处于五周低位,新兴亚币本周料将收低

路透新加坡11月16日电---经济面的坏消息打压新加坡元周五跌至近五周低位,其它大多数新兴亚币亦走低,因美国政界似乎在如何使经济避免遭受"财政悬崖"冲击的问题上陷入僵局.

交易商表示,亚洲外汇当局不太可能允许新兴亚币进一步上扬,除非有迹象显示华府达成妥协,将阻止大规模的财政收紧措施在明年初生效.

许多分析师担心这些财政收紧措施或将把美国经济推向衰退,从而进一步冲击依赖出口的亚洲经济体和全球金融市场.

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