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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 16:12 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元可能失守10日均线

0732 GMT

* 10日移动均线日内面临失守威胁,汇价存在进一步拉回可能

* 昨日突破200日移动均线未果,汇价再次小幅走低

* 日线指标讯号不一,试图维持看多倾向

* 但汇价仍在200日移动下方,因此坚守逢高抛出策略

* 图表(link.reuters.com/det93t).(完)

--编译 隋芬;审校 高琦

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