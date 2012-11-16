〔中国债市〕可转债市场预计维持低位震荡,业内建议低配

路透北京11月16日电---中国股市在本周中共十八大会议结束后重返跌途,可转债市场亦蒙阴.短期转债市场基本面、流动性及情绪面均将出现利空变化,且供给预期亦将持续压低估值,因而低位震荡行情料将延续.

市场分析人士指出,目前一级市场仍有较大供给,因而转债估值仍将继续维持低位,同时,条款博弈目前也还看不到明显的机会,因而未来一个月,建议以低配处之.

"股市不好,转债市场肯定也没机会呀...,预计偏债型的转债基本跌不动了,将低位震荡;而偏股性的转债则有一定下跌风险",北京一家大型券商分析师称.

北京另一家大型券商分析师亦指出,情绪变化主要是因十八大结束;基本面进入传统的工业淡季;流动性方面则压力更大,每年年底都会较紧,今年亦不例外."低配将持续一个月左右,到12月底可能才会结束".

中国股市沪综指.SSEC本周累计下跌2.63%,十八大会议闭幕宣告维稳行情结束,令大盘步入下行通道;同时,目前经济企稳基础尚不牢固,年底资金面趋紧及风险偏好回落亦令资金持续流出.分析人士预计,短期跌破2,000点的可能性较大,且之后或继续下行.

而提及供给,上海一家大型券商分析师亦指出,十八大后,市场或将迎来200亿元的民生转债发行.近期可转债估值一直压的比较低,主要是因为市场对股市反转缺乏信心,且对供给亦有一定担心.

不过上述北京券商分析师则认为,虽然银行本身有融资需求,但在当前市况下,预计民生转债的发行概率仅有50%,除同仁堂之外,其他转债年内发行或无望,而另一大盘300亿元的中石化转债则更不可能.

另据国内媒体报导,经国务院批准,中国证监会,央行和国家外汇管理局决定增加2,000亿元RQFII(人民币境外合格机构投资者)额度,使总额度增至2,700亿元.不过,市场人士普遍认为,此举对市场提振作用有限.

今日公布的10月外汇占款仅增加216亿元,大幅低于市场预期,而当月财政性存款增幅则为2000年以来历年同期最高,令10月市场减少流动性4,589亿元人民币.[ID:nSB2104531](完)