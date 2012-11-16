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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 16:10 BJT

〔全球金市〕金价下跌,全球经济不确定性让市场承压

路透新加坡11月16日电---黄金价格周五小幅下跌,本周有可能收低约1%,因全球经济前景的持续不确定性拖累金价. 美国"财政悬崖"正在逼近,其有可能令美国经济陷入衰退.这是金融市场担心的主要问题. 分析师称,如果谈判失败且政治僵局出现,黄金避险魅力将会闪耀;而如果美国成功避开财政危机,或将有损黄金市场人气.

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