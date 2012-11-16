《中国公司债发行日程表》--11月16日

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ================================================================================================= 赛轮股份 至多7.2 7.2 3 5.85% 西南证券 AA 11/15-11/19 (601058.SS) ================================================================================================= 招金矿业 至多12 12 5 *4.99% 瑞银证券 AA+ 11/16-11/20 (1818.HK) 德邦证券 一创摩根 (招金集团提供担保) ================================================================================================= 交运股份 至多8 8 5 *5.05% 国泰君安 AA+ 11/16-11/20 (600676.SS) (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,交运集团提供担保) ================================================================================================= 合兴包装 至多3 3 5 *6.25% 华林证券 AA 11/16-11/20 (002228.SZ) (第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,新疆兴汇聚提供担保) ================================================================================================= 亚夏汽车 至多2.6 2.6 5 询价区间6.60%-7.40% 银河证券 AA- 11/19-11/20 (002607.SZ) (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,安徽亚夏实业股份公司提供担保) ================================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 徐永; 审校 刘昕
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1