〔中国债市〕现券暖势带动利率互换回落,续降空间料有限

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透上海11月16日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周五小幅回落,股市再入下行轨道,避险情绪升温,现券暖势已持续多日,其对IRS的影响也终于显现,各期限报价普跌.
不过交易员并指出,目前经济已出现触底回稳的迹象较为明显,货币政策缺乏进一步放松的想像空间,IRS亦难有持续走低的空间.
"早上开的还挺高的,现在小幅回落了,平均差不多有2个(基)点吧,其实昨天就该跌了,现券收益率之前就往下走,股市也不好,今天(IRS)算恢复正常吧,"上海一银行交易员称.
中国股市沪综指周五刷新逾一个半月收盘新低,量能亦持于低位.目前经济企稳基础尚不牢固,年底资金面趋紧及风险偏好回落令资金持续流出.分析师预计,短线股指料将跌破2,000点,并存在继续下行可能.[.SSCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.2575/ 3.3575 3.1780/ 3.2680 3.2820/ 3.3780 3.3960/ 3.4920 3.3900/ 3.7375
周四 3.2360/ 3.3540 3.1750/ 3.2642 3.2750/ 3.3700 3.3933/ 3.4867 3.3920/ 3.6700
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变动+0.0215/+0.0035 +0.0030/+0.0038 +0.0070/+0.0080 +0.0027/+0.0053 -0.0020/+0.0675
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
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