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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 16:46 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌1%,受投资者了结获利拖累

路透东京11月16日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五下跌1%,昨日涨幅已回吐近半,受累于投资者了结获利.

TOCOM指标4月期胶<0#2JRU:> JRUc6跌2.6日圆,报每公斤248.4日圆,略高于日低248.1日圆.

一名驻东京交易商称,日圆兑美元跌至六个半月低位,推动该合约周四跳涨2%后,投资者今日大多选择了结获利.

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