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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 17:47 BJT

〔路透基点〕第一银行启动奇力光电15亿台币贷款案--RLPC

路透香港11月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台湾第一商业银行为奇力光电股份有限公司启动15亿台币(5,100万美元)三年期融资案.

此次贷款分为10亿台币的定期贷款A部分(用于再融资)和5亿台币的循环贷款B部分(用于原材料采购).A部分贷款以土地、一处工厂和机械设备作担保.

在12月14日前作出贷款承诺的银行将可获3个基点的优惠费率.回复截止日期为12月21日.

2010年12月,奇力光电曾签下67.5亿台币的五年期贷款案,分为三个部分.两笔五年期定期贷款部分利率为较二级商业市场商业票据利率加码75个基点;另一笔一年期的循环贷款部分利率为较二级商业市场票据利率加码62.8个基点.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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