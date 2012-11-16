〔中国债市〕外资避险盘积极介入令现券收益率小跌,看好人民币升值

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透上海11月16日电--中国银行间债市周五现券收益率续跌.现券收益率已达阶段高点,在宽松资金面下,买盘日渐涌现.加之外围市场风险偏好回落,避险资金涌入国内市场,提升买气.料后续收益率仍有下行空间.
交易员们指出,外资买盘已持续一段时间,多以中长端利率产品为主,五、七、10年期国债近期的买盘都比较强劲.主要原因为海外避险资金对中长期人民币升值燃起信心.
"主要是市场认为收益率已经到了高点了,可以介入了,而且后续资金面预计也宽松,(收益率)有一定的下降空间"北京一券商交易员称.
上海一位银行交易员认为,"外资此时进入国内债市,更看好人民币的升值收益."
人民币兑美元即期CNY=CFXS周五微幅回落,且盘间未触及涨幅上限,为13天连续触及涨停后首现.主因中间价连续第二天低开,且昨日尾盘有中资行入市买入美元致人民币回软后,今天结售汇稍显均衡.[ID:nSB2105003]
剩余期限约9.52年的国债120009券最新成交收益率tCN120009=CFXS为3.5185%,上日尾盘收报3.5346%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.2780 2.9044
上日 2.2757 3.3242
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9710/2.9020
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9430/2.8851
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3770/3.3090(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 徐永/刘昕; 审校 黄凯
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1