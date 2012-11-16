〔中国债市〕外资避险盘积极介入令现券收益率小跌,看好人民币升值

路透上海11月16日电--中国银行间债市周五现券收益率续跌.现券收益率已达阶段高点,在宽松资金面下,买盘日渐涌现.加之外围市场风险偏好回落,避险资金涌入国内市场,提升买气.料后续收益率仍有下行空间.

交易员们指出,外资买盘已持续一段时间,多以中长端利率产品为主,五、七、10年期国债近期的买盘都比较强劲.主要原因为海外避险资金对中长期人民币升值燃起信心.

"主要是市场认为收益率已经到了高点了,可以介入了,而且后续资金面预计也宽松,(收益率)有一定的下降空间"北京一券商交易员称.

上海一位银行交易员认为,"外资此时进入国内债市,更看好人民币的升值收益."

人民币兑美元即期CNY=CFXS周五微幅回落,且盘间未触及涨幅上限,为13天连续触及涨停后首现.主因中间价连续第二天低开,且昨日尾盘有中资行入市买入美元致人民币回软后,今天结售汇稍显均衡.[ID:nSB2105003]

剩余期限约9.52年的国债120009券最新成交收益率tCN120009=CFXS为3.5185%,上日尾盘收报3.5346%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2780 2.9044

上日 2.2757 3.3242

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9710/2.9020

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9430/2.8851

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3770/3.3090(完)

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