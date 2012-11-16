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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 18:15 BJT

〔企业并购〕LME仍预计港交所收购LME交易将在年底前获得批准

路透伦敦11月16日电---伦敦金属交易所(LME)执行长Martin Abbott周五表示,港交所22亿美元收购LME的交易将在年底前得到批准.

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