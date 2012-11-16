《中国企业债发行日程表》--11月16日

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *宁夏宝丰能源集团 4 7 前五年7.20% AA 11/19-11/21 东兴证券 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== *成都高新投资集团 7 7 簿记建档区间6.00%-7.00% AA+ 11/20-11/22 中信建投 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *伊犁国资 12 6 6.70% AA 11/19-11/23 信达证券 (第3-6年每年末偿还25%本金) ======================================================================================== *河南铁路投资公司 28 10 前七年6.38% AA+ 11/19-11/23 中原证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 ======================================================================================== *启东国资 15 10 簿记建档区间7.30%-8.00% AA 11/20-11/23 中信建投 ======================================================================================== 沈阳和平区国资 12 7 6.85% AA 11/13-11/19 国泰君安 ======================================================================================== 辽阳城市 15 7 7.10% AA 11/13-11/19 太平洋证券 资本经营公司 广州证券 ======================================================================================== 芜湖新马投资公司 8 7 7.18% AA- 11/14-11/20 华林证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 大连德泰控股公司 15 7 6.50% AA+ 11/15-11/21 国泰君安 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 株洲云龙发展 10 7 簿记建档区间6.50%-7.50% AA 11/19-11/21 中信建投 投资控股集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 营口沿海 16 7 7.08% AA 11/16-11/22 国泰君安 开发建设公司 广州证券 ======================================================================================== 江苏张家港经济 10 7 6.98% AA 11/16-11/22 中银国际 开发区实业总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 贵阳市工业投资集团 17 7 簿记建档区间6.30%-6.80% AA 11/19-11/23 银河证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1