〔欧洲汇市〕英镑兑美元微涨,但货币宽松预期恐使其进一步下跌

日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透伦敦11月16日电---英镑兑美元周五微涨,但仍持于两个月低点附近,由于市场臆测英国央行可能进一步宽松货币政策,英镑可能进一步下跌.
英镑兑美元GBP=D4上涨0.1%,报1.5881美元,距离周四所及的两个月低点1.5828不远.周四因英国10月零售销售数据意外下滑,引发市场对该国经济的悲观情绪.
在周三英国央行公布了悲观的通胀报告之后,英镑在本周多数时间都承压.英国央行总裁金恩在报告中称,英镑近来的涨势阻碍经济复苏.
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。