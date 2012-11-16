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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 18:23 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元微涨,但货币宽松预期恐使其进一步下跌

路透伦敦11月16日电---英镑兑美元周五微涨,但仍持于两个月低点附近,由于市场臆测英国央行可能进一步宽松货币政策,英镑可能进一步下跌.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.1%,报1.5881美元,距离周四所及的两个月低点1.5828不远.周四因英国10月零售销售数据意外下滑,引发市场对该国经济的悲观情绪.

在周三英国央行公布了悲观的通胀报告之后,英镑在本周多数时间都承压.英国央行总裁金恩在报告中称,英镑近来的涨势阻碍经济复苏.

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