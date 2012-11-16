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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 18:26 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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*中国石化       300     100       9     11/19薄记建档  国开行      AAA     11/20     11/21
(600028.SS)                                            建设银行
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*中国国航        30      15       9     11/19薄记建档  工商银行    AAA     11/20     11/21
(601111.SS)                                            兴业银行
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*中航油料集团   100      20       6     11/19薄记建档  南京银行    AAA     11/20     11/21
                                                       浙商银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*北京国有资本   200      25      12    11/22薄记建档   中国银行     AAA    11/23     11/26
管理中心
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*广西北部湾      5        5      12    11/23薄记建档   建设银行     AA+    11/26     11/27
港务集团  
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江苏华昌化工     5       2.5     12    11/19薄记建档   中信银行      A+    11/21     11/22
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湖南富兴集团    10        5      12    11/19薄记建档   华夏银行     AA-    11/21     11/22
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上港集团        20       10      12    11/19薄记建档   光大银行     AAA    11/20     11/21
(600018.SS)                                            招商银行
                34       10      12    11/19薄记建档   招商银行     AAA    11/20     11/21
                                                       交通银行
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福建能源         6        6      12    11/19薄记建档   中信银行     AA+    11/20     11/21
集团   
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连云港港口      34       10      12    11/20簿记建档   工商银行     AA     11/21     11/22
集团                                                   光大银行
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东南网架        60       30      12    11/20簿记建档   中信银行     AA-    11/22     11/23 
(002135.SZ)
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中炬高新       7.5      4.5     12     11/20薄记建档   光大银行     AA-    11/21     11/22
(600872.SS)
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广东温氏集团    11       4      12     11/20薄记建档   农业银行     AA     11/21     11/22
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三亚凤凰机场    10       5      12     11/22薄记建档   光大银行     AA     11/23     11/26
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中国中冶        40      40      12     11/22薄记建档   工商银行    AAA     11/23     11/26
(1618.HK)(601618.SS)                                   进出口银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模   期限      发行日      主承销商   主体评级   起息日    上市日 
               (亿元)   (亿元)     (年)                                       (缴款日) 
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*厦门翔业        9         4        3     11/21薄记建档   建设银行     AA+     11/22     11/23
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*南方电网       50        50        3     11/23薄记建档   农业银行     AAA     11/26     11/27
                                                          中金公司
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*铜陵有色       50        20        5     11/21薄记建档   农业银行     AA+     11/23     11/26
金属集团   

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*福建交通       10         5        5     11/23薄记建档   交通银行     AA      11/26     11/27
运输集团    
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*山东海力化工    6         3        2     11/23薄记建档   建设银行     AA-     11/26     11/27
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重庆文化         8         5.8      5     11/19薄记建档   国开行       AA+     11/20     11/21
资产公司 
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内蒙古博源       11       11        5     11/19薄记建档   浦发银行     AA      11/21     11/22
控股   
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山东省商业集团   15       15        5     11/20簿记建档   兴业银行     AA+     11/21     11/22  
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天津市地下       50       30        5     11/20簿记建档   工商银行     AA+     11/21     11/22
铁道集团                                                  浦发银行
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现代投资          9        9        3     11/20簿记建档   中国银行     AA+     11/22     11/23
(000900.SZ)
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青岛啤酒集团     20       10        5     11/20簿记建档   民生银行     AAA     11/21     11/22
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国栋建设          8        4        3     11/20簿记建档   浦发银行      A+     11/22     11/23
(600321.SS)
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红豆集团          8        4        5     11/20簿记建档   建设银行     AA      11/21     11/22
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嘉兴市高等级     12        4        3     11/20簿记建档   民生银行     AA      11/21     11/22
公路投资公司
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