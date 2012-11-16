《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月16日

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国石化 300 100 9 11/19薄记建档 国开行 AAA 11/20 11/21 (600028.SS) 建设银行 ================================================================================================ *中国国航 30 15 9 11/19薄记建档 工商银行 AAA 11/20 11/21 (601111.SS) 兴业银行 ================================================================================================ *中航油料集团 100 20 6 11/19薄记建档 南京银行 AAA 11/20 11/21 浙商银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================ *北京国有资本 200 25 12 11/22薄记建档 中国银行 AAA 11/23 11/26 管理中心 ============================================================================================ *广西北部湾 5 5 12 11/23薄记建档 建设银行 AA+ 11/26 11/27 港务集团 ============================================================================================ 江苏华昌化工 5 2.5 12 11/19薄记建档 中信银行 A+ 11/21 11/22 ============================================================================================ 湖南富兴集团 10 5 12 11/19薄记建档 华夏银行 AA- 11/21 11/22 ============================================================================================ 上港集团 20 10 12 11/19薄记建档 光大银行 AAA 11/20 11/21 (600018.SS) 招商银行 34 10 12 11/19薄记建档 招商银行 AAA 11/20 11/21 交通银行 ============================================================================================ 福建能源 6 6 12 11/19薄记建档 中信银行 AA+ 11/20 11/21 集团 ============================================================================================ 连云港港口 34 10 12 11/20簿记建档 工商银行 AA 11/21 11/22 集团 光大银行 ============================================================================================ 东南网架 60 30 12 11/20簿记建档 中信银行 AA- 11/22 11/23 (002135.SZ) ============================================================================================ 中炬高新 7.5 4.5 12 11/20薄记建档 光大银行 AA- 11/21 11/22 (600872.SS) ============================================================================================ 广东温氏集团 11 4 12 11/20薄记建档 农业银行 AA 11/21 11/22 ============================================================================================ 三亚凤凰机场 10 5 12 11/22薄记建档 光大银行 AA 11/23 11/26 ============================================================================================ 中国中冶 40 40 12 11/22薄记建档 工商银行 AAA 11/23 11/26 (1618.HK)(601618.SS) 进出口银行 ============================================================================================ 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================================ *厦门翔业 9 4 3 11/21薄记建档 建设银行 AA+ 11/22 11/23 ================================================================================================ *南方电网 50 50 3 11/23薄记建档 农业银行 AAA 11/26 11/27 中金公司 ================================================================================================ *铜陵有色 50 20 5 11/21薄记建档 农业银行 AA+ 11/23 11/26 金属集团 ================================================================================================ *福建交通 10 5 5 11/23薄记建档 交通银行 AA 11/26 11/27 运输集团 ================================================================================================ *山东海力化工 6 3 2 11/23薄记建档 建设银行 AA- 11/26 11/27 ================================================================================================ 重庆文化 8 5.8 5 11/19薄记建档 国开行 AA+ 11/20 11/21 资产公司 ================================================================================================ 内蒙古博源 11 11 5 11/19薄记建档 浦发银行 AA 11/21 11/22 控股 ================================================================================================ 山东省商业集团 15 15 5 11/20簿记建档 兴业银行 AA+ 11/21 11/22 ================================================================================================ 天津市地下 50 30 5 11/20簿记建档 工商银行 AA+ 11/21 11/22 铁道集团 浦发银行 ================================================================================================ 现代投资 9 9 3 11/20簿记建档 中国银行 AA+ 11/22 11/23 (000900.SZ) ================================================================================================ 青岛啤酒集团 20 10 5 11/20簿记建档 民生银行 AAA 11/21 11/22 ================================================================================================ 国栋建设 8 4 3 11/20簿记建档 浦发银行 A+ 11/22 11/23 (600321.SS) ================================================================================================ 红豆集团 8 4 5 11/20簿记建档 建设银行 AA 11/21 11/22 ================================================================================================ 嘉兴市高等级 12 4 3 11/20簿记建档 民生银行 AA 11/21 11/22 公路投资公司 ============================
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1