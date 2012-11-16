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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 22:35 BJT

〔美国热股〕戴尔季度获利骤降47%,盘初股价下跌逾3%

路透11月16日电---戴尔DELL.O季度获利骤降47%,因个人电脑(PC)销售下滑,且大型企业需求疲弱.但这家全球第三大PC制造商表示,预期当前季度营收将成长多达5%.[ID:nST0575789]

戴尔周五盘初下挫3.03%,报9.27美元.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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