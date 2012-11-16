版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 22:43 BJT

〔美国热股〕新浪第四季财测不及预期,盘初股价暴跌逾11%

路透11月16日电---中国互联网企业新浪(SINA.O)第三季获利超越分析师预期,因其微博平台的广告营收强劲,抵消了网站广告收入趋疲的影响.不过该公司预期当前季度的营收将不及预期.[ID:nSB2103811]

新浪周五盘初暴跌11.5%,报46.97美元.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐