版本:
中国
债券 | 2012年 11月 16日 星期五 23:39 BJT

〔标题新闻〕美国银行业者在欧洲运营时应执行巴塞尔III资本金规则--欧洲央行管委诺亚

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E8LB00W]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐