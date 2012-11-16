〔欧元债市〕希腊债务和美国财政悬崖忧虑推升避险德债价格

路透伦敦11月16日电---德国公债价格周五升至两个月高位附近,因投资者担忧希腊债务规模和日益逼近的美国财政悬崖预算纷争,刺激了低风险公债的买需.

希腊再度成为肆虐三年之久的欧债危机的关注焦点,欧元区各国政府和国际货币基金组织(IMF)就如何令希腊债务可控一事存在分歧,令希腊维持流动性所需的310亿欧元(395亿美元)紧急贷款难以立即到位.[ID:nSB2104103]

尽管希腊政府料将在今年最终获得救援资金并避免债务违约,这已在最近几个交易日帮助压低希腊公债收益率(殖利率),但分析师和交易员称,各方或许难以达成一劳永逸的解决方案.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示,欧元集团下周会议就希腊问题达成一致,从而使希腊经济重回可持续发展轨道非常重要.[ID:nSB2104413]

12月德债期货FGBLc1升18个跳动点,结算价报143.31,接近周二触及的两个月高位143.48.技术分析师称,若升越周二高位,德债期货将上看144.49,并升向8月份高位.

10年期德国公债收益率(殖利率)EU10YT=RR下滑1.7个基点,至1.33%.

10年期希腊公债和可比德债利差最新报约1,610基点,为逾一周的最低水准,但仍较一个月前高出约100基点.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB自10月中以来已上升约60个基点,周五下跌1个基点,收报约5.90%.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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