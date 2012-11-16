〔欧元债市〕希腊债务和美国财政悬崖忧虑推升避险德债价格

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透伦敦11月16日电---德国公债价格周五升至两个月高位附近,因投资者担忧希腊债务规模和日益逼近的美国财政悬崖预算纷争,刺激了低风险公债的买需.
希腊再度成为肆虐三年之久的欧债危机的关注焦点,欧元区各国政府和国际货币基金组织(IMF)就如何令希腊债务可控一事存在分歧,令希腊维持流动性所需的310亿欧元(395亿美元)紧急贷款难以立即到位.[ID:nSB2104103]
尽管希腊政府料将在今年最终获得救援资金并避免债务违约,这已在最近几个交易日帮助压低希腊公债收益率(殖利率),但分析师和交易员称,各方或许难以达成一劳永逸的解决方案.
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示,欧元集团下周会议就希腊问题达成一致,从而使希腊经济重回可持续发展轨道非常重要.[ID:nSB2104413]
12月德债期货FGBLc1升18个跳动点,结算价报143.31,接近周二触及的两个月高位143.48.技术分析师称,若升越周二高位,德债期货将上看144.49,并升向8月份高位.
10年期德国公债收益率(殖利率)EU10YT=RR下滑1.7个基点,至1.33%.
10年期希腊公债和可比德债利差最新报约1,610基点,为逾一周的最低水准,但仍较一个月前高出约100基点.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB自10月中以来已上升约60个基点,周五下跌1个基点,收报约5.90%.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选