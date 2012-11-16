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债券 | 2012年 11月 17日 星期六 02:49 BJT

〔标题新闻〕摩根大通和瑞信将合计支付逾4亿美元,与SEC就调查其误导投资者民事指控达成和解

注:SEC是美国证券交易委员会的英文简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nnWEN8734]

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