〔金属期市〕期铜下跌,受美元上涨及美国预算和欧债危机忧虑拖累

* 美元走坚,受避险资金流动和欧元下滑推动

* 美国准备开展预算和税收磋商

路透伦敦11月16日电---期铜周五下跌,因美元走坚,以及投资者担忧美国预算问题和欧债危机而愈发谨慎,但主要金属消费国中国出现经济已触底的迹象令跌幅受限.

股市也下挫,欧股收在三个半月最低收位.[.EUCN]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,605美元,低于周四收盘价每吨7,639.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌1.10美分,报每磅3.4515美元,盘中交投区间为3.4225-3.4740美元.

"中国、欧洲和美国股市普遍疲弱,且欧元承压,这些外在因素的确令基本金属承压,"渣打银行分析师Leon Westgate指出.

"中国宏观经济数据预示经济正在企稳,但尚未带来更多具体的迹象."

若中国经济成长加速,有望给西方带来好消息,而工业化国家在全球金融危机期间负债激增,目前经济岌岌可危.

但中国的金属库存持续扩增,预料明年需求最多只是温和增长且供应正在改善,预示金属市场复苏缓慢.

中国国储局本周从国内冶炼商手中买入金属铝和锌,以扶助国内冶金行业,分析师称此举对饱受供应过剩之苦的市场作用有限,不过或许会提振市场人气.

**美国预算磋商**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周四表示,改善中的美国房市仍"远未脱离险境".[ID:nST0575837]建筑业是铜的一大市场,通常美国住宅使用的铜超过400磅.

投资者也对美国开启预算磋商感到不安,担忧谈判停顿导致明年1月1日起美国自动实施近6,000亿美元的减支和增税措施.

规避风险情绪促使避险资金买入美元,美元指数.DXY升至两个月高位.美元升值使得美元计价的商品对其他货币持有者而言变得更昂贵.

欧元兑美元下滑,受近期欧元区经济数据黯淡拖累.

其它金属方面,三个月期铝CMAL3收在每吨1,951美元,低于周四收盘价1,964美元;期锌CMZN3收在1,920美元,上日报1,955美元;期铅CMPB3收报2,150美元,周四收报2,199美元.

期锡CMSN3收在每吨20,400美元,略低于周四收报20,475美元;期镍CMNI3收在15,955美元,周四收盘报15,910美元.

"各个金属看来走势不错,不过处于几个短期移动均线切入位之间,"加拿大皇家银行在研究报告中称.

"区间交投局面可能延续,而下周末前夕将适逢假期.下周三至周五将迎来美国感恩节假日,成交量料将萎缩,我们预料这会加剧市场动荡,但预计总体价格波动不大."

以下为1850 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 344.65 -1.60 -0.46 344.75 -0.03

LME期铝 1951.25 -12.75 -0.65 2020.00 -3.40

LME期铜 7611.25 -28.25 -0.37 7600.00 0.15

LME期铅 2161.25 -37.75 -1.72 2034.00 6.26

LME期镍 15981.00 71.00 +0.45 18650.00 -14.31

LME期锡 20371.00 -104.00 -0.51 19200.00 6.10

LME期锌 1927.25 -27.75 -1.42 1845.00 4.46

上海期铝 15425.00 -15.00 -0.10 15845.00 -2.65

上海期铜 55740.00 -100.00 -0.18 55360.00 0.69

上海期锌 15040.00 -70.00 -0.46 14795.00 1.66

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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