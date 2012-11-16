〔美国股市〕ADR涨跌互见,日本企业ADR延续涨势

路透纽约11月16日电---日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五连续第二日大涨,支撑海外企业ADR指数,因投资者押注日本主要反对党将赢得下月大选,并施压日本央行采取措施来提振经济.
纽约梅隆银行日本ADR指数.BKJP周五劲扬2.5%,两日累计涨幅达6%.
日本自民党领袖安倍晋三周四称,希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.日本下月将举行大选,目前安倍晋三领导的自民党在民调中领先,这使他成为日本下届首相的热门人选. [ID:nSB2102375]
日圆兑美元录得2月份以来的最大周跌幅,推升主要出口商股票.
本田汽车(HMC.N),佳能(CAJ.N)和PanasonicPC.N均上涨3.4%,收盘价分别为31.95美元,33.16美元和5.10美元.
金融股也上扬,野村控股(NMR.N)大涨4.3%至3.92美元,三菱UFJ金融集团(MTU.N)升2.5%,报4.50美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨1.2%,提振纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.05%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.39%.德意志银行(DB.N)下挫2.5%至41.57美元,跌幅居前.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA小跌0.18%.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
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