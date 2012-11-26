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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 09:15 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京11月26日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.

央行公开市场上周共净回笼240亿元人民币,逆回购各品种利率均持稳.继在10月末-11月初当周公开市场创下3,790亿元的单周净投放新高后,至上周公开市场已连续三周净回笼,累计金额达2,000亿元.

最新公布的汇丰中国11月PMI数据,进一步支撑中国经济筑底的判断.在此情况下,货币政策继续放松的必要性不大,而且公开市场借助逆回购等工具,流动性调节阀功能至今发挥良好,令未来政策操作得以有时间和空间继续以静制动.[CN/MMTCN][ID:nSB2111677]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.具体逆回购操作品种方面,进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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