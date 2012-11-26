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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 09:53 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国银行(601988.SS)(3988.HK)30.6154亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)簿记建档,中信证券和中银国际主承
  上汽集团财务公司约10亿元ABS簿记建档,中信证券主承
  中国证券金融公司30亿元三个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国泰君安证券主承
  福建漳龙实业5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行及光大银行主承
  明星电缆(603333.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),上海银行主承
  浙江凯喜雅国际股份公司2.3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),渤海银行主承
  同方股份(600100.SS)7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行及国开行主承
  浙江交通投资集团24亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),交行主承
  国家电网200亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),建行及工行主承
  南通综艺投资公司7.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
  上海嘉定自来水公司3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承
  四川铁路产业投资集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承  
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  二、新债上市:   

  国开行60亿元一年期固息债120245,票面利率3.25%
  进出口银行147.40亿元三年期固息债120322,票面利率3.80%
  昆山创业控股公司18亿元七年期固息债1280381,票面利率6.28%
  高密国有资产经营8亿元七年期固息债1280393,票面利率6.70%
  高密国有资产经营4亿元六年期固息债1280394,票面利率6.75%
  营口沿海开发建设16亿元七年期固息债1280398,票面利率7.08%  
  中国中治(1618.HK)(601618.SS)40亿元一年期短融041251040,票面利率4.46%
  北京国有资本管理中心25亿元一年期短融041253064,票面利率4.46%
  三亚凤凰机场5亿元一年期短融041261038,票面利率5.07%
  新疆天恒基投资集团4亿元一年期短融041264035,票面利率4.95%
  正邦集团3亿元三年期中票1282495,票面利率6.40%
  柳州市投资控股5亿元五年期中票1282494,票面利率6.06%
  江苏国泰(002091.SZ)3亿元三年期中票1282493,票面利率5.51%
  铜陵有色金属集团20亿元五年期中票1282492,票面利率5.54%
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  三、缴款: 

  财政部260亿元五年期续发固息国债120014,发行价100.05元
  贵阳工业投资集团17亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280397,票面利率6.50%
  中国黄金集团20亿元九个月期超短期融资券
  广西北部湾港务集团5亿元一年期短融
  厦门翔业集团5亿元一年期短融
  武汉新港建设投资开发集团4亿元一年期短融
  南方电网50亿元三年期中票
  福建交通运输集团5亿元五年期中票
  山东海力化工3亿元两年期中票   
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  四、还本付息:

  国家电网300亿元三年期中票0982153到期兑付,票面利率3.97%
  山东诸城中小企业3亿元三年期浮息(一年期定存基准)集合票据0983002到期兑付,基本利差2.20%
  山东诸城中小企业2亿元三年期浮息(一年期定存基准)集合票据0983003到期兑付,基本利差3.75%
  财政部328.40亿元七年期固息国债050013到期兑付,票面利率3.01%
  酒泉钢铁公司5亿元两年期中票1082210到期兑付,票面利率4.80%
  财政部260亿元30年期固息国债020005付息,票面利率2.90%
  国家开发银行[CHDB.UL]200亿元20年期固息债070207付息,票面利率4.40%
  财政部225亿元七年期固息国债080022付息,票面利率2.71%
  农业发展银行168.80亿元七年期固息债080419付息,票面利率3.10%
  财政部280亿元50年期固息国债100014付息,票面利率4.03%
  国开行195.50亿元七年期浮息(一年期定存基准)金融债110210付息,基本利差0.70%
  进出口银行177.80亿元七年期固息债110320付息,票面利率3.83%
  中国化工集团30亿元五年期中票1182346付息,票面利率5.21%
  天山股份(000877.SZ)8亿元五年期中票1182347付息,票面利率5.83%
  财政部1,002.20亿元10年期固息国债120009付息,票面利率3.36%
  国开行270.60亿元10年期固息债080220付息,票面利率3.42%
  包商银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082004付息,票面利率5.80%
  铁道部100亿元10年期固息债088063付息,票面利率3.96%
  进出口银行200亿元五年期浮息(一年期定存基准)金融债090311付息,基本利差0.40%
  安庆城市建设投资集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980167付息,票面利率7.00%
  中化化肥25亿元10年期固息债0980168付息,票面利率5.00%
  财政部306.40亿元七年期固息国债100038付息,票面利率3.83%
  国开行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100213付息,基本利差0.46%
  山东丰源集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080147付息,票面利率5.50%
  天脊煤化工集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080148付息,票面利率6.20%
  安徽皖北煤电集团10亿元五年期中票1082208付息,票面利率5.78%
  浙江铁路投资集团10亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082209付息,基本利差2.00%
  国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110233付息,基本利差0.59%
  广东交通公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182348付息,票面利率5.44%
  天津海泰控股9亿元五年期中票1182349付息,票面利率5.83%
  吉林亚泰集团14亿元五年期中票1182350付息,票面利率6.74%
  哈尔滨中小企业2.24亿元三年期集合票据1183015付息,票面利率7.00%
  建行(601939.SS)26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10%
  建行(0939.HK)2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70%
  建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80%
  建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00%
  财政部324.70亿元七年期固息国债070018付息,票面利率4.35%
  华电集团财务公司10亿元10年期固息债072205付息,票面利率5.60%
  建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90%
  建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20%
  建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88%
  内蒙古公路建设公司15亿元五年期固息债088064付息,票面利率6.48%
  铁道部70亿元10年期固息债0980165付息,票面利率4.60%
  铁道部30亿元15年期固息债0980166付息,票面利率4.84%
  中国人民银行10亿元三年期央票1001104付息,票面利率3.00%
  美的集团15亿元三年期中票1082211付息,票面利率4.98%
  财政部300亿元50年期固息国债110012付息,票面利率4.48%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民大学发布报告预计,今年中国国内生产总值(GDP)增速将达8%,较去年回落1.3个
百分点,明年GDP增速将回升至9.3%.并预计明年CPI出现反弹,同比增幅达4.1%.[ID:nSB2114413]

  --中国证监会副主席姜洋日前表示,证监会将积极做好国债期货上市的准备工作,完善国债
市场的风险管理和定价功能,并积极推动原油、焦煤等期货品种上市的研究工作.

  国家统计局11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1

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