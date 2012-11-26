《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月26日

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透上海11月26日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价: (本地时间15:37时,1港元=0.80307人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.42 11.01 0.95 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.02 4.09 1.83 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 7.00 4.73 1.84 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.03 2.06 1.83 *ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 4.19 1.56 3.34 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.86 2.81 3.04 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 7.54 5.19 1.81 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.05 2.82 2.67 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.08 9.38 1.21 招商地产000024.SZ200024.SZ 23.22 18.88 1.53 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.08 3.04 2.49 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 6.92 5.43 1.59 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 28.20 23.26 1.51 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.41 2.18 1.95 *ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.61 4.21 2.55 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.21 2.18 2.40 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 9.61 9.72 1.23 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.19 4.06 1.90 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 3.89 2.18 2.22 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 12.55 8.64 1.81 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 3.80 2.26 2.09 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 10.82 5.37 2.51 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.47 6.44 1.44 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 2.95 2.39 1.54 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.80 3.03 1.56 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.79 1.83 1.90 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 31.38 24.60 1.59 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 3.44 3.02 1.42 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.37 4.30 1.84 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.53 3.95 1.74 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 6.19 4.67 1.65 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 14.26 15.31 1.16 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 4.88 2.77 2.19 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.06 3.09 2.04 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 27.80 19.11 1.81 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 28.72 20.09 1.78 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.26 2.17 1.87 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.53 3.31 2.08 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 2.05 1.25 2.04 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 6.10 6.68 1.14 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.25 2.30 1.76 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 42.40 38.70 1.36 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 林琦; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路