修正:《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾(11月23日)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:内文首段当周日期应为"11月19-23日",非"11月12-16日") 以下为路透中文新闻为您整理的(11月19-23日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周累计升值0.11%,中间价基本持稳,全周仍以净结汇为主.市场 人士称在中间价缺乏方向指引的情况下,购汇需求似有回暖迹象.但周间因国际欧元大幅走强, 且国内宏观经济先行指标继续回暖,结汇仍受到支撑.预计净结汇格局仍将延续.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --最新公布的汇丰中国11月PMI数据,进一步支撑中国经济筑底的判断.在此情况下,货币政策 继续放松的必要性不大,而且公开市场借助逆回购等工具,流动性调节阀功能至今发挥良好, 令未来政策操作得以有时间和空间继续以静制动. 不过业内人士也指出,虽然目前货币政策预判较为中性,但偏高的存款准备金率,以及未来可能 出现的时点性紧张,令降准预期难以完全淡出.另外,央行公开市场除轮流使用正/逆回购工具 来调节资金松紧度,七天期逆回购利率的"标杆"地位渐被市场认可.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周由暖转弱.周二起,欧美债务问题现正面基调,稍后公布的11月汇丰PMI初值 也显示国内经济复苏动力增强,利率债等收益率因此上探连连,高票息信用债更受机构的青睐. 欧美困局等给出进一步的指引前,现券或呈现震荡局面.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率本周小幅走升,月末临近,部分信贷规模较紧的机构有出票压力,不 过亦有一些规模不紧张的机构收票,市场交投比较活跃.下周为本月最后一周,转贴利率或还 有小涨空间.[CN/CPCN] 股市: --中国股市本周围绕2,000点反复争夺.因市场观望气氛浓厚,交易一直处于历史低位附近,部 分板块异动即能左右大盘涨跌,整体弱势格局未改.沪综指.SSEC周五收报2,027.384点,较 上周五涨0.63%.[.SSCN] 期市: --沪铜当周反弹,但走势震荡,美国可能避免财政危机的预期周初提振铜价,但随即又受打压, 因希腊救助计划出现反复,全周仅小幅走高.主力3月合约周五收报56,090元,较上周五升350 元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周震荡走升,中东局势紧张凸显黄金避险魅力,此外美国财政危机可能缓解以及 美元走软均为金价提供助力.上海期金主力6月合约周五收报353.50元,较上周五涨1.3%.(完) --整理 曹巍浩/边竞/李然; 审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。